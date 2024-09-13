На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам — Finance.ua
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На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам

Кримінал
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Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронниці з Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.
Ділки шукали «клієнтів» у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США.
Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України.
За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.
Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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