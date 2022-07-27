У Києві закрився ТРЦ «Ocean Plaza» — Finance.ua

У Києві закрився ТРЦ «Ocean Plaza»
У Києві повністю закрився один із найбільших торгово-розважальних центрів «Ocean Plaza», який пов’язаний з другом російського диктатора путіна — бізнесменом Аркадієм Ротенбергом.
Оголошення про припинення роботи з’явилося на сторінці супермаркета «Ашан», розташованого у ТРЦ.
«Шановні клієнти Ашан Либідська! З сьогоднішнього дня магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація „Ocean Plaza“ повідомила про припинення роботи торговельного центру», — йдеться у повідомленні.
«Ocean Plaza» фактично припинив роботу відразу після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого за винятком кількох магазинів та супермаркета на нульовому поверсі. Тепер ТРЦ повністю закрився.
Довідка Finance.ua:
- У Києві заарештували частину ТРЦ «Мармелад» , яка належала російським чиновникам.
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