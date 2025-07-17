У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster — Finance.ua
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У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster

Фондовий ринок
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У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster
У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster
15 липня в креативному просторі Sense Hub Kyiv відбулася перша зустріч у межах нового проєкту «ШІФТ», ініційованого Sense Bank та Kyiv IT Cluster. Захід зібрав представників ІТ-спільноти та бізнесу для обговорення реального застосування штучного інтелекту у різних галузях та ролі технологій у цифровій трансформації компаній.
Формат «ШІФТ» передбачає щомісячні зустрічі, під час яких експерти ділитимуться практичним досвідом, обговорюватимуть виклики впровадження ШІ та шукатимуть можливості для партнерств.
У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster
Першу подію модерувала Інна Ходак, CEO Khodak Group і стратегічна радниця Kyiv IT Cluster. У програмі виступили спікери з девелопменту, ресторанного бізнесу та фінансового сектору.
  • Девелоперка Юлія Нич розповіла, як за допомогою ШІ прискорює та здешевлює візуалізацію будівельних проєктів — ключового інструменту для продажів.
  • Людмила та Сергій Осипюк, засновники мережі ресторанів «Мама Тато», поділилися досвідом використання GPT-моделей для аналітики, створення контенту, навчання франчайзі через NotebookLM та розробки власної системи Avocado AI.
  • Іван Барабаш і Олексій Касумов із Департаменту інформаційних технологій Sense Bank презентували кейс використання LLM-платформи Ollama для обробки текстів і коду, а також можливості AI Асистента в NovaTalks, який уже трансформує клієнтську підтримку банку.
У Києві відбулася перша подія про ШІ в бізнесі від Sense Bank і Kyiv IT Cluster
Окрім кейс-виступів, спікери взяли участь у дискусії «Як ШІ змінює правила гри у бізнесі» за модерування Вікторії Слободянюк, заступниці директора ІТ-блоку Sense Bank. Попри різні погляди на майбутнє ШІ та потенціал його заміни людини, учасники зійшлися в головному: перевагу матимуть ті, хто швидше інтегрує нові технології у свою діяльність.
Наступна зустріч у межах проєкту «ШІФТ» відбудеться вже в серпні. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Sense Bank, Kyiv IT Cluster та Sense Hub Kyiv у соцмережах.
Переглянути фото з події можна за посиланням.
За матеріалами:
Сенс Банк
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