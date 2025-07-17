Акції Renault впали на 17% після призначення тимчасового гендиректора — Finance.ua

Акції Renault впали на 17% після призначення тимчасового гендиректора Сьогодні 03:10 — Фондовий ринок

Акції Renault впали на 17% у середу після того, як французький автовиробник знизив свій прогноз на 2025 рік через нижчі, ніж очікувалося, обсяги продажів у червні та складні умови на європейському ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії впали на 15,5% до 34,80 євро, що є найгіршим показником з березня 2020 року, після того як раніше вони впали на 17%.

Renault заявила, що посилить заходи з скорочення витрат, щоб поліпшити маржу в другому півріччі, але деякі аналітики вважають, що довгостроковий тиск на ринок може продовжитися.

15 липня компанія призначила фінансового директора Дункана Мінто тимчасовим генеральним директором і заявила, що процес призначення постійного генерального директора «йде повним ходом», але не надала жодних термінів.

Компанія заявила, що тепер вона прагне досягти операційної маржі за весь рік на рівні 6,5%, що нижче попередньої мети в щонайменше 7%.

Renault також попередила про свій вільний грошовий потік, який у першому півріччі склав лише 47 мільйонів євро, що було спричинено негативною потребою в оборотному капіталі в розмірі близько 900 мільйонів євро через затримки з оплатою рахунків та спад на європейському ринку легкових автомобілів і фургонів

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