В Киеве арестовали часть ТРЦ «Мармелад», принадлежавшую российским чиновникам — Finance.ua

В Киеве арестовали часть ТРЦ «Мармелад», принадлежавшую российским чиновникам Сегодня 10:35 — Фондовый рынок

Наложен арест на часть торгово-развлекательного центра, владельцы которого — члены правительства рф.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины установили, что фактическими владельцами части предприятия в Киеве являются чиновники российской федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.

Прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины.

Соломенским районным управлением Национальной полиции в г. Киеве ведется расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Полицейские установили, что должностные лица этого предприятия с целью легализации средств, полученных преступным путем, и во избежание санкций конфискации имущества граждан рф провели незаконное переоформление части помещений торгового центра на подконтрольную оффшорную компанию, владельцами которой также являются россияне — члены правительства российской федерации. Указанные действия были совершены с использованием фиктивного предприятия посредством изготовления поддельных документов.

С целью сохранения вышеуказанного имущества и невозможности совершения субъектом хозяйствования действий в ущерб государственной безопасности Украины Соломенский районный суд города Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. кв. общей стоимостью более 1,2 млрд грн.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева.

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