Доступні кнопкові телефони з ШІ (фото та ціна) — Finance.ua

Доступні кнопкові телефони з ШІ (фото та ціна) Сьогодні 04:50 — Фондовий ринок

Доступні кнопкові телефони з ШІ (фото та ціна)

HMD Global, відомі своєю любов’ю до легендарних телефонів Nokia, представили два нових кнопкових «героїв» — HMD 101 і HMD 102.

Про це пише prostomob

HMD 101 і 102 створені для тих, хто цінує зручність і не хоче витрачати години на розшифровку функцій смартфона.

В них є сучасна родзинка у вигляді голосового помічника DeepSeek, який робить життя простішим.

Цей ШІ-помічник — справжній чарівник для кнопкового телефону. Натискаєте центральну кнопку, і він оживає, готовий допомогти:

Зателефонувати другу чи рідним, просто назвавши ім’я з адресної книги.

Дізнатися, чи брати завтра парасольку, перевіривши прогноз погоди.

Нагадати про важливу зустріч чи поставити будильник.

Пояснити, як увімкнути ту чи іншу функцію телефона.

Це як мати вірного друга, який завжди підкаже і допоможе, не змушуючи гортати інструкції.

Кому підійдуть ці телефони

Великі кнопки, чіткий кольоровий дисплей і простий інтерфейс роблять ці моделі ідеальними для тих, хто хоче залишатися на зв’язку без зайвих складнощів. Але є ще одна аудиторія — любителі цифрового детоксу.

HMD 101 чи 102: у чому різниця

Ціна

Обидва телефони дуже схожі, але є нюанси. HMD 101 — базова модель за смішною ціною 149 юанів (приблизно 850 грн).

Це ідеальний вибір для тих, кому потрібен простий, але функціональний пристрій. HMD 102 додає задню камеру, що може стати в пригоді для швидких знімків, наприклад, сфотографувати розклад чи замітку. Ціна трохи вища — 169 юанів (близько 960 грн), але все ще доступна.

Поки що новинки представлені в Китаї, але, враховуючи звички HMD, скоро вони можуть з’явитися на AliExpress чи інших платформах.

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