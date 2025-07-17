Доступні кнопкові телефони з ШІ (фото та ціна) — Finance.ua

Доступні кнопкові телефони з ШІ (фото та ціна)
HMD Global, відомі своєю любов’ю до легендарних телефонів Nokia, представили два нових кнопкових «героїв» — HMD 101 і HMD 102.
Про це пише prostomob.
HMD 101 і 102 створені для тих, хто цінує зручність і не хоче витрачати години на розшифровку функцій смартфона.
В них є сучасна родзинка у вигляді голосового помічника DeepSeek, який робить життя простішим.
Цей ШІ-помічник — справжній чарівник для кнопкового телефону. Натискаєте центральну кнопку, і він оживає, готовий допомогти:
- Зателефонувати другу чи рідним, просто назвавши ім’я з адресної книги.
- Дізнатися, чи брати завтра парасольку, перевіривши прогноз погоди.
- Нагадати про важливу зустріч чи поставити будильник.
- Пояснити, як увімкнути ту чи іншу функцію телефона.
Це як мати вірного друга, який завжди підкаже і допоможе, не змушуючи гортати інструкції.
Кому підійдуть ці телефони
Великі кнопки, чіткий кольоровий дисплей і простий інтерфейс роблять ці моделі ідеальними для тих, хто хоче залишатися на зв’язку без зайвих складнощів. Але є ще одна аудиторія — любителі цифрового детоксу.
HMD 101 чи 102: у чому різниця
Ціна
Обидва телефони дуже схожі, але є нюанси. HMD 101 — базова модель за смішною ціною 149 юанів (приблизно 850 грн).
Це ідеальний вибір для тих, кому потрібен простий, але функціональний пристрій. HMD 102 додає задню камеру, що може стати в пригоді для швидких знімків, наприклад, сфотографувати розклад чи замітку. Ціна трохи вища — 169 юанів (близько 960 грн), але все ще доступна.
Поки що новинки представлені в Китаї, але, враховуючи звички HMD, скоро вони можуть з’явитися на AliExpress чи інших платформах.
Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.
Вибрати картку
Поділитися новиною