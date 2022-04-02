У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати — Finance.ua

У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати

Вчора 11:42 — Особисті фінанси

У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати

У Києві з 4 квітня розпочне роботу тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів.

Про це повідомила у Фейсбуці прессекретар центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» Наталія Кривіцька.

Центр розпочне роботу з 4 квітня за адресою: м.Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Е.

Звернутись до центру можна за наступними послугами:

оформлення документів на ID-картку;

оформлення документів на отримання закордонного паспорта;

отримати готові ID-картки або закордонні паспорти, документи на оформлення яких подавалися у центрі «Паспортний сервіс» у Києві та Вишневому до початку війни.

Зауважується, що дана інформація стосується лише тих документів, про готовність яких надійшло SMS (повідомлення надсилатимуться з 01.04.2022р.).

Графік роботи тимчасового центру: ПН-СБ з 10:00 до 17:00.

Телефони для довідок: +38(044)597-87-77; щодо отримання готових документів: 067-447-02-92, 050-472-57-55.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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