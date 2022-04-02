У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати

Вчора 11:42Особисті фінанси
3079
У Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отриматиУ Києві з 4 квітня запрацює «Паспортний сервіс»: які послуги можна отримати
У Києві з 4 квітня розпочне роботу тимчасовий центр оформлення та видачі паспортних документів.
Про це повідомила у Фейсбуці прессекретар центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» Наталія Кривіцька.
Читайте також
Центр розпочне роботу з 4 квітня за адресою: м.Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Е.
Звернутись до центру можна за наступними послугами:
  • оформлення документів на ID-картку;
  • оформлення документів на отримання закордонного паспорта;
  • отримати готові ID-картки або закордонні паспорти, документи на оформлення яких подавалися у центрі «Паспортний сервіс» у Києві та Вишневому до початку війни.
Зауважується, що дана інформація стосується лише тих документів, про готовність яких надійшло SMS (повідомлення надсилатимуться з 01.04.2022р.).
Графік роботи тимчасового центру: ПН-СБ з 10:00 до 17:00.
Телефони для довідок: +38(044)597-87-77; щодо отримання готових документів: 067-447-02-92, 050-472-57-55.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.