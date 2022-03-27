Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове — Finance.ua

Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове

Вчора 12:14 — Особисті фінанси

Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове

Проставляння у паспортах громадян України, які шукають за кордоном захисту від війни, відміток про перетин кордону не є обов’язковим і здійснюється на вимогу громадян.

Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграм

«Зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном через неможливість підтвердити факт перетинання кордону», — ідеться у повідомленні.

Прикордонники рекомендують громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток за кордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби щодо проставляння відповідних відміток.

Довідка Finance.ua:

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