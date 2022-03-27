Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове — Finance.ua
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Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове

Вчора 12:14Особисті фінанси
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Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язковеПрикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове
Проставляння у паспортах громадян України, які шукають за кордоном захисту від війни, відміток про перетин кордону не є обов’язковим і здійснюється на вимогу громадян.
Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграм.
«Зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном через неможливість підтвердити факт перетинання кордону», — ідеться у повідомленні.
Прикордонники рекомендують громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток за кордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби щодо проставляння відповідних відміток.

Довідка Finance.ua:

  • мер Львова Андрій Садовий анонсував будівництво котеджних містечок для переселенців. Вже виділено конкретні ділянки. Також підшукуються оптимальні варіанти, щоб збудувати житло для тих, хто цього зараз гостро потребує;
  • уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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