Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове — Finance.ua

Прикордонники: проставляння відміток про перетин кордону в паспортах не обов'язкове
Проставляння у паспортах громадян України, які шукають за кордоном захисту від війни, відміток про перетин кордону не є обов’язковим і здійснюється на вимогу громадян.
Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграм.
«Зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном через неможливість підтвердити факт перетинання кордону», — ідеться у повідомленні.
Прикордонники рекомендують громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток за кордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби щодо проставляння відповідних відміток.
Довідка Finance.ua:
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