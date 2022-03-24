Садовий анонсував будівництво котеджів для переселенців — Finance.ua
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Садовий анонсував будівництво котеджів для переселенців

Вчора 16:19Нерухомість
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У четвер, 24 березня, мер Львова Андрій Садовий, а також голова Львівської ОВА Максим Козицький вийшли на брифінг. Вони анонсували будівництво котеджних містечок для переселенців.
Під час брифінгу Андрій Садовий зазначив, що вже виділено конкретні ділянки. Також підшукуються оптимальні варіанти, щоб збудувати житло для тих, хто цього зараз гостро потребує.
Мер Львова зазначив, що будинки монтуватимуть дуже швидко. Місто наразі вивчає пропозиції від турецьких, німецьких, а також українських компаній.
"Іншого варіанту у нас немає. Люди, які приїхали, вони не можуть жити вічно в школі чи спортивному залі. Їм треба давати можливість нормально бути в Україні",— наголосив Садовий.
Він додав, що ніхто не може передбачити, скільки триватиме війна. Натомість кожен чітко знає, що поки росія — наш сусід, доти вона завжди буде джерелом агресії стосовно України.
Тож, підкреслив мер Львова, важливо завжди бути готовими. Українська економіка має бути перелаштована так, щоб вона була максимально стійкою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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