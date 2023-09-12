У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік — Finance.ua

У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік

У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в години пік: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в'їздах до столиці.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони столиці, на якому обговорювалася перевантаженість столичних доріг у години пік, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту — до місця призначення. Тому на засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаження автомобільних доріг міста», — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За його словами, з 20-го вересня 2023 року буде обмежений в'їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

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Обмеження будуть встановлені на в'їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

«Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в'їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення», — підкреслив Попко.

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