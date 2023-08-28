В Україні запровадили е-протокол технічного контролю транспорту — Finance.ua

В Україні запровадили е-протокол технічного контролю транспорту
В Україні запровадили електронні бланки обов’язкового технічного контролю транспорту, який використовується для комерційних, пасажирських та вантажних перевезень.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Головний сервісний центр МВС розробив і створив інструменти для більш дієвого контролю за комерційними, пасажирськими та вантажними перевізниками, які надають послуги з автомобільного перевезення людей або вантажів і мають проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів. Ці зміни були прийняті Постановою КМУ № 514 від 19 травня 2023 року та набули чинності 25 серпня», — сказано в повідомленні.
Що змінилося
Тепер під час перевірки транспортного засобу суб'єктами господарювання, які проводять його технічний контроль буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація.
За допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація усього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу, що в свою чергу унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.
Відеофіксація процесу перевірки транспортного засобу почне функціонувати через 6 місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.
Електронний протокол обов’язкового технічного контролю містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки. Електронна копія протоколу є дійсним документом, який засвідчує позитивні результати перевірки відповідності автомобіля вимогам безпеки та технічного стану.
Пункти технічного контролю зберігають усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю. Протокол, який містить неповну та/або недостовірну інформацію вважається недійсним.
Довідка Finance.ua:
- обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища;
- також здійснюється звірка ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектності транспортного засобу.
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