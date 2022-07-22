У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ — Finance.ua
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У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ

Кримінал
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Правоохоронці викрили в махінаціях із гуманітарною допомогою засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажу товарів військового призначення.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, у квітні підприємці звернулися до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти їм безкоштовно бронепластини та захисні шоломи, пообіцявши закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим як гуманітарку.
Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару: це дозволило уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.
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Після отримання сертифіката зловмисники завезли з території Польщі в Україну 1,5 тисячі бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тисяч гривень, а ринкова, за попередніми оцінками, — близько 8 мільйонів гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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