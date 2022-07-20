У Києві викрили шахрайську схему інвестування в криптовалюти — Finance.ua
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У Києві викрили шахрайську схему інвестування в криптовалюти

Кримінал
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У Києві викрили шахрайську схему інвестування в криптовалюти
У Києві викрили шахрайську схему інвестування в криптовалюти, kyiv.npu.gov.ua
У Києві правоохоронці виявили чотирьох зловмисників, які пропонували інвестувати гроші у майнінгові ферми, а коли отримували кошти, то одразу ж зникали.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Правоохоронці з’ясували, що невідомі ошукали інвесторів, які вклали гроші у фейковий майнінг-центр для генерації криптовалюти.
У ході досудового розслідування встановлено, що четверо зловмисників пропонували українцям інвестувати гроші в майнінгові ферми та обіцяли великі прибутки. Правопорушники отримували фінанси на рахунки, після чого зникали з поля зору ошуканих громадян, а гроші привласнювали собі. Причетні до злочинної схеми — раніше несудимі громадяни України 1977, 1982 та двоє 1988 років народження.
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Під час санкціонованого обшуку співробітники поліції спільно з правоохоронцями Служби безпеки України вилучили речові докази, серед яких системні блоки, відеокарти, материнські плати, жорсткі диски.
Після проведення ряду відповідних експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення аферистам про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Також поліцейські перевіряють порушників на причетність до скоєння інших правопорушень на території столиці.
За матеріалами:
Finance.ua
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