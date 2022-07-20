СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині — Finance.ua

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині Вчора 00:40 — Фінтех і Картки

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині

Служба безпеки України на Харківщині ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України.

Про це повідомляє СБУ в Телеграм

«Співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень. При цьому систематичне перевантажування комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Укрінформ За матеріалами:

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