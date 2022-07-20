СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині — Finance.ua
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СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині

Фінтех і Картки
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СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині
СБУ ліквідувала підпільну криптоферму на Харківщині
Служба безпеки України на Харківщині ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України.
Про це повідомляє СБУ в Телеграм.
«Співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень. При цьому систематичне перевантажування комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.
Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами:
Укрінформ
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