0 800 307 555
У Києві викрили криптопіраміду майже на $1 млн

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України
Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України
У столиці правоохоронці викрили схему привласнення коштів громадян під виглядом інвестицій у криптовалюту. За попередніми даними, організатори встигли виманити у громадян близько одного мільйона доларів.
Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як працювала схема

  • Зловмисники створили онлайн-платформу та пропонували вкладати гроші у власний криптотокен.
  • Людям обіцяли стабільний дохід і розповідали, що це перспективний проєкт у сфері криптоіндустрії.
  • Насправді ж це була фінансова піраміда. Прибуток залежав не від інвестицій, а від залучення нових учасників — гроші старим вкладникам платили за рахунок нових.
Проєкт активно рекламували в соцмережах, зокрема в Instagram. До просування долучалися блогери, які закликали підписників вкладати гроші.
«Потенційних інвесторів шукали через соціальні мережі. Зокрема, Instagram-блогери рекламували „успішні заробітки“ та швидке зростання доходів. Для вкладників створили спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито вкладені кошти та нарахований прибуток. Однак ці показники були лише віртуальними, насправді гроші потерпілих виводили на свої рахунки організатори схеми», — розповідають деталі схееми в Офісі генпрокурора.
Спілкування з потенційними «інвесторами» відбувалося через месенджери — там їм пояснювали, як працює платформа і як можна заробити.

Що відомо про організаторів

За даними слідства, схема діяла з 2022 року. Її учасники мали досвід у сфері ІТ і самі створили сайт, через який користувачі реєструвалися та поповнювали рахунки.
Наразі заочно повідомлено про підозру одному з організаторів — 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн ЄС.
Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Слідство у справі продовжується, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та можливих потерпілих.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансові пірамідиФінансові афериПоліціяІнвестиціїІнвестиції в крипту
Також за темою
