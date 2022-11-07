У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни — Finance.ua

У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
У столиці встановлено нові тарифи на паркування автомобілів. Про це повідомили у КМДА.
Тарифи на користування майданчиками КП «Київтранспарксервіс» діють від 7 листопада.
Вартість паркування за 1 годину:
- І зона — 35 грн;
- ІІ зона — 25 грн;
- ІІІ зона — 5 грн.
Абонементний талон на місяць:
- І-ІІІ — 5733 грн;
- І-ІІ — 5145 грн;
- ІІ-ІІІ — 2940 грн;
- ІІІ — 882 грн.
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Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:
- І-ІІІ — 390 грн;
- І-ІІ — 350 грн;
- ІІ-ІІІ — 250 грн;
- ІІІ — 50 грн.
Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:
- до години включно — 5 грн;
- до 2 годин включно — 10 грн;
- до 12 годин включно — 11 грн;
- до 13 годин включно — 16 грн;
- до 14 годин включно — 21 грн;
- за добу — 22 грн.
Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування».
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