У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни — Finance.ua

У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни Вчора 15:47 — Особисті фінанси

У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни

У столиці встановлено нові тарифи на паркування автомобілів. Про це повідомили у КМДА.

Тарифи на користування майданчиками КП «Київтранспарксервіс» діють від 7 листопада.

Вартість паркування за 1 годину:

І зона — 35 грн;

ІІ зона — 25 грн;



ІІІ зона — 5 грн.



Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ — 5733 грн;

І-ІІ — 5145 грн;



ІІ-ІІІ — 2940 грн;



ІІІ — 882 грн.



Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ — 390 грн;

І-ІІ — 350 грн;



ІІ-ІІІ — 250 грн;



ІІІ — 50 грн.



Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно — 5 грн;

до 2 годин включно — 10 грн;



до 12 годин включно — 11 грн;



до 13 годин включно — 16 грн;



до 14 годин включно — 21 грн;



за добу — 22 грн.



Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування».

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