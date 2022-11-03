Топ-20 вживаних авто з-за кордону у жовтні — Finance.ua

Топ-20 вживаних авто з-за кордону у жовтні
Протягом жовтня українці зареєстрували лише 15,3 тисячі вживаних машин, імпортованих з-за кордону. Таким чином, показники другого місяця осені виявилися найгіршими у 2022 році, якщо не враховувати кризовий березень, коли більшість державних установ та сервісів не працювали внаслідок початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Причинами такого падіння ввезення машин з-за кордону стали скасування так званого нульового розмитнення, економічна криза та зміна курсу валют, а також подорожчання автомобілів за кордоном.
Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом
Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у жовтні зареєстрували 2,7 тисячі, що склало 17,7% від загальної кількості.
Друге місце зайняв бренд Renault, частка якого зросла до 9,3%. На третьому місці розмістився Ford (частка 8,1%), а на четвертому — Nissan (6,2%). На п’яте місце із шостого піднялася Skoda із часткою 5,8%.
З американських брендів в топ-20 залишилися Jeep на 10 місці, а також Tesla, яка опинилася на 17 місці. Тимчасова зупинка роботи морських портів України негативно впливає на цей сегмент імпортних автомобілів.
Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону
Найчастіше у жовтні українці з-за кордону привозили вживані Volkswagen Golf (787 шт.). На другому місці розмістився Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьому — Renault Megane (572 шт.).
Четверту сходинку зайняла Skoda Octavia (563 шт.), а п’яту — Renault Scenic (411 шт.).
Порівнюючи перелік найпопулярніші моделі жовтня із рейтингами минулих місяців, можна стверджувати, що вподобання українців стабілізувалися, а усталені тренди присутні на ринку навіть в умовах війни.
Загалом жовтневий топ-20 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:
- Volkswagen Golf — 787 шт.
- Volkswagen Passat — 688 шт.
- Renault Megane — 572 шт.
- Skoda Octavia — 563 шт.
- Renault Scenic — 411 шт.
- Ford Focus — 353 шт.
- Nissan Leaf — 262 шт.
- Ford Fusion — 261 шт.
- Audi A4 — 237 шт.
- Volkswagen Tiguan — 237 шт.
- Nissan Rogue — 229 шт.
- Nissan Qashqai — 224 шт.
- Skoda Fabia — 221 шт.
- Volkswagen Touran — 219 шт.
- Volkswagen Jetta — 215 шт.
- Opel Astra — 201 шт.
- BMW 3 Series — 187 шт.
- Ford Kuga — 185 шт.
- Opel Zafira — 176 шт.
- Audi Q5 — 166 шт.
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