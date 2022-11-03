Топ-20 вживаних авто з-за кордону у жовтні — Finance.ua

Топ-20 вживаних авто з-за кордону у жовтні Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Топ-20 вживаних авто з-за кордону у жовтні

Протягом жовтня українці зареєстрували лише 15,3 тисячі вживаних машин, імпортованих з-за кордону. Таким чином, показники другого місяця осені виявилися найгіршими у 2022 році, якщо не враховувати кризовий березень, коли більшість державних установ та сервісів не працювали внаслідок початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Причинами такого падіння ввезення машин з-за кордону стали скасування так званого нульового розмитнення, економічна криза та зміна курсу валют, а також подорожчання автомобілів за кордоном.

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у жовтні зареєстрували 2,7 тисячі, що склало 17,7% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault, частка якого зросла до 9,3%. На третьому місці розмістився Ford (частка 8,1%), а на четвертому — Nissan (6,2%). На п’яте місце із шостого піднялася Skoda із часткою 5,8%.

Інфографіка: eauto.org.ua

З американських брендів в топ-20 залишилися Jeep на 10 місці, а також Tesla, яка опинилася на 17 місці. Тимчасова зупинка роботи морських портів України негативно впливає на цей сегмент імпортних автомобілів.

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Найчастіше у жовтні українці з-за кордону привозили вживані Volkswagen Golf (787 шт.). На другому місці розмістився Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьому — Renault Megane (572 шт.).

Четверту сходинку зайняла Skoda Octavia (563 шт.), а п’яту — Renault Scenic (411 шт.).

Порівнюючи перелік найпопулярніші моделі жовтня із рейтингами минулих місяців, можна стверджувати, що вподобання українців стабілізувалися, а усталені тренди присутні на ринку навіть в умовах війни.

Загалом жовтневий топ-20 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:

Volkswagen Golf — 787 шт. Volkswagen Passat — 688 шт. Renault Megane — 572 шт. Skoda Octavia — 563 шт. Renault Scenic — 411 шт. Ford Focus — 353 шт. Nissan Leaf — 262 шт. Ford Fusion — 261 шт. Audi A4 — 237 шт. Volkswagen Tiguan — 237 шт. Nissan Rogue — 229 шт. Nissan Qashqai — 224 шт. Skoda Fabia — 221 шт. Volkswagen Touran — 219 шт. Volkswagen Jetta — 215 шт. Opel Astra — 201 шт. BMW 3 Series — 187 шт. Ford Kuga — 185 шт. Opel Zafira — 176 шт. Audi Q5 — 166 шт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.