Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі — Finance.ua
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Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі

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Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі
Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі
Минулого місяця обсяг вторинного ринку автомобілів в Україні знизився на близько 15%, до 69 300 авто проти понад 79 тис. у вересні. Найпопулярнішим брендом в Україні залишається Volkswagen, а моделлю — Volkswagen Passat.
Про це повідомляє Аuto.ria.
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У жовтні бренд Volkswagen (8652 продані вживані машини) зумів сильно відірватися від того, хто посідає другий рядок в рейтингу найпопулярніших авто в Україні — ВАЗу (4410 од.).
Також до п’ятірки марок увійшли Renault, Toyota та Skoda.
Інфографіка: Аuto.ria
Інфографіка: Аuto.ria
Водночас у розрізі конкретних моделей найбільш продаваною залишається Volkswagen Passat з показником 2490 од. за місяць. Загалом за місяць перші рядки топ-15 майже не змінились. Однак зріс попит на Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class та Volkswagen Jetta. Натомість свої позиції втратили Skoda Fabia, Opel Astra, BMW 3 Series, Hyundai Sonata та Renault Scenic.
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Рейтинг з десяти найпопулярніших авто на вторинному ринку жовтня має такий вигляд:
  • Volkswagen Passat — 2490 авто, середня ціна — $10 700;
  • Daewoo Lanos — 2390 од., $2700;
  • Skoda Octavia — 2010 од., $6500;
  • Volkswagen Golf — 1990 од., $4100;
  • Renault Megane — 1170 автомобілів, $8000;
  • Ford Focus — 1060 автомобілів, $5500;
  • BMW 5 Series — 990 авто, $16 200;
  • Toyota Camry — 940, $9700;
  • Chevrolet Aveo — 930, $4200;
  • Skoda Fabia — 900 автомобілів, $5000.

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За матеріалами:
УБР
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