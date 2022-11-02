Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі — Finance.ua

Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі
Минулого місяця обсяг вторинного ринку автомобілів в Україні знизився на близько 15%, до 69 300 авто проти понад 79 тис. у вересні. Найпопулярнішим брендом в Україні залишається Volkswagen, а моделлю — Volkswagen Passat.
Про це повідомляє Аuto.ria.
У жовтні бренд Volkswagen (8652 продані вживані машини) зумів сильно відірватися від того, хто посідає другий рядок в рейтингу найпопулярніших авто в Україні — ВАЗу (4410 од.).
Також до п’ятірки марок увійшли Renault, Toyota та Skoda.
Водночас у розрізі конкретних моделей найбільш продаваною залишається Volkswagen Passat з показником 2490 од. за місяць. Загалом за місяць перші рядки топ-15 майже не змінились. Однак зріс попит на Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class та Volkswagen Jetta. Натомість свої позиції втратили Skoda Fabia, Opel Astra, BMW 3 Series, Hyundai Sonata та Renault Scenic.
Рейтинг з десяти найпопулярніших авто на вторинному ринку жовтня має такий вигляд:
- Volkswagen Passat — 2490 авто, середня ціна — $10 700;
- Daewoo Lanos — 2390 од., $2700;
- Skoda Octavia — 2010 од., $6500;
- Volkswagen Golf — 1990 од., $4100;
- Renault Megane — 1170 автомобілів, $8000;
- Ford Focus — 1060 автомобілів, $5500;
- BMW 5 Series — 990 авто, $16 200;
- Toyota Camry — 940, $9700;
- Chevrolet Aveo — 930, $4200;
- Skoda Fabia — 900 автомобілів, $5000.
Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua
Поділитися новиною