Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі — Finance.ua

Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі Вчора 21:02 — Особисті фінанси

Вторинний ринок авто скоротився на 15% у жовтні. Ціни на найпопулярніші моделі

Минулого місяця обсяг вторинного ринку автомобілів в Україні знизився на близько 15%, до 69 300 авто проти понад 79 тис. у вересні. Найпопулярнішим брендом в Україні залишається Volkswagen, а моделлю — Volkswagen Passat.

Про це повідомляє Аuto.ria.

Читайте також В Україні знизилися продажі нових авто: які марки й моделі користуються попитом

У жовтні бренд Volkswagen (8652 продані вживані машини) зумів сильно відірватися від того, хто посідає другий рядок в рейтингу найпопулярніших авто в Україні — ВАЗу (4410 од.).

Також до п’ятірки марок увійшли Renault, Toyota та Skoda.

Інфографіка: Аuto.ria

Водночас у розрізі конкретних моделей найбільш продаваною залишається Volkswagen Passat з показником 2490 од. за місяць. Загалом за місяць перші рядки топ-15 майже не змінились. Однак зріс попит на Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class та Volkswagen Jetta. Натомість свої позиції втратили Skoda Fabia, Opel Astra, BMW 3 Series, Hyundai Sonata та Renault Scenic.

Рейтинг з десяти найпопулярніших авто на вторинному ринку жовтня має такий вигляд:

Volkswagen Passat — 2490 авто, середня ціна — $10 700;

Daewoo Lanos — 2390 од., $2700;

Skoda Octavia — 2010 од., $6500;

Volkswagen Golf — 1990 од., $4100;

Renault Megane — 1170 автомобілів, $8000;

Ford Focus — 1060 автомобілів, $5500;

BMW 5 Series — 990 авто, $16 200;

Toyota Camry — 940, $9700;

Chevrolet Aveo — 930, $4200;

Skoda Fabia — 900 автомобілів, $5000.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.