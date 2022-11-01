В Україні знизилися продажі нових авто: які марки й моделі користуються попитом — Finance.ua

В Україні знизилися продажі нових авто: які марки й моделі користуються попитом Вчора 21:03 — Технології&Авто

В Україні знизилися продажі нових авто: які марки й моделі користуються попитом

У жовтні українці придбали 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за вересень ,та у 2,5 рази (на 61%) менше, ніж у жовтні 2021 року. Таку статистику наводить асоціація «Укравтопром».

Які нові автомобілі купують найчастіше

Лідерські позиції на українському ринку зберігає Toyota . Минулого місяця продано 665 авто японської марки, що приблизно вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

. Минулого місяця продано 665 авто японської марки, що приблизно вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. Друге місце посідає Skoda (326 авто, −3% до 2021 року).

На третє піднялися після падіння у вересні Renault (270 шт. −71%).

Поліпшили свої показники та потрапили до п’ятірки лідерів Kia (269 авто, −60%) та Mercedes-Benz (230 шт., −17%).



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Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше, кросовер Toyota RAV4. У жовтні його обрали 300 покупців.

Загалом за 9 місяців 2022 року в Україні продано 30,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

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