Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку — Finance.ua
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Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку

Фондовий ринок
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Як вже повідомляв Укравтопром, у вересні на ринку нових легкових автомобілів було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Відносно попереднього місяця ринок нових легковиків зріс на 16%, але у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились майже утричі.
Бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota Rav-4, в активі якого 305 реєстрацій за місяць.
ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових:
  1. Toyota Rav-4 — 305 шт.;
  2. Mitsubishi Outlander — 167 шт.;
  3. Kia Sportage — 155 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.;
  5. Skoda Kodiaq — 134 шт.;
  6. Renault Duster — 123 шт.;
  7. Hyundai Tucson — 121 шт.;
  8. BMW X5 — 113 шт.;
  9. Toyota Camry — 113 шт.;
  10. Volkswagen ID.4 — 98 шт.;
  11. Mercedes-Benz GLE — 87 шт..
Що стосується автомобільних брендів, то першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нові машини цієї японської марки. На другому місці розташувалась Skoda, на третьому — Hyundai.

Довідка Finance.ua:

  • Під час тимчасової окупації багато українців втратили водійські посвідчення та технічні паспорти на автомобілі. Втім, їх можна поновити після деокупації, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.
  • Якщо у вас немає електронного варіанта посвідчення водія або техпаспорта в додатку «‎Дія», ви все одно можете відновити традиційні екземпляри. Ці документи є у реєстрі з 2013 року, а у сервісних центрах є документи з 2008 року. Тобто спочатку ви відновлюєте паперові варіанти, а потім оформлюєте цифрові в «Дії».
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За матеріалами:
mmr.ua
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