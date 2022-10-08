Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку — Finance.ua

Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку
Як вже повідомляв Укравтопром, у вересні на ринку нових легкових автомобілів було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Відносно попереднього місяця ринок нових легковиків зріс на 16%, але у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились майже утричі.
Бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota Rav-4, в активі якого 305 реєстрацій за місяць.
ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових:
- Toyota Rav-4 — 305 шт.;
- Mitsubishi Outlander — 167 шт.;
- Kia Sportage — 155 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.;
- Skoda Kodiaq — 134 шт.;
- Renault Duster — 123 шт.;
- Hyundai Tucson — 121 шт.;
- BMW X5 — 113 шт.;
- Toyota Camry — 113 шт.;
- Volkswagen ID.4 — 98 шт.;
- Mercedes-Benz GLE — 87 шт..
Що стосується автомобільних брендів, то першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нові машини цієї японської марки. На другому місці розташувалась Skoda, на третьому — Hyundai.
Довідка Finance.ua:
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