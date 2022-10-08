Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку — Finance.ua

Топ-10 моделей нових легкових авто на українському ринку Вчора 21:23 — Фондовий ринок

Як вже повідомляв Укравтопром, у вересні на ринку нових легкових автомобілів було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Відносно попереднього місяця ринок нових легковиків зріс на 16%, але у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились майже утричі.

Бестселером у вересні на ринку нових авто став кросовер Toyota Rav-4, в активі якого 305 реєстрацій за місяць.

ТОП-10 вересневого рейтингу моделей нових:

Toyota Rav-4 — 305 шт.; Mitsubishi Outlander — 167 шт.; Kia Sportage — 155 шт.; Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.; Skoda Kodiaq — 134 шт.; Renault Duster — 123 шт.; Hyundai Tucson — 121 шт.; BMW X5 — 113 шт.; Toyota Camry — 113 шт.; Volkswagen ID.4 — 98 шт.; Mercedes-Benz GLE — 87 шт..

Що стосується автомобільних брендів, то першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нові машини цієї японської марки. На другому місці розташувалась Skoda, на третьому — Hyundai.

Довідка Finance.ua:

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