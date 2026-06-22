У Києві судитимуть шахрая, що зібрав 30 тис. дол. під приводом продажу безпілотників

За даними правоохоронців, наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати дрони для ЗСУ.
Слідство встановило, що підозрюваний представився надійним постачальником безпілотників та запропонував волонтеру придбати партію квадрокоптерів «Mavic 3T» за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши покупця у своїй спроможності виконати замовлення, він отримав 30 тисяч доларів передоплати та пообіцяв доставити дрони протягом кількох днів.