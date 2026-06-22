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У Києві судитимуть шахрая, що зібрав 30 тис. дол. під приводом продажу безпілотників

Кримінал
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У Києві завершили досудове розслідування щодо 35-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у шахрайстві на 30 тисяч доларів під приводом продажу безпілотників для потреб українських військових.
Обвинувальний акт уже скерували до суду.
Про це повідомили у поліції Києва.
За даними правоохоронців, наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати дрони для ЗСУ.
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Слідство встановило, що підозрюваний представився надійним постачальником безпілотників та запропонував волонтеру придбати партію квадрокоптерів «Mavic 3T» за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши покупця у своїй спроможності виконати замовлення, він отримав 30 тисяч доларів передоплати та пообіцяв доставити дрони протягом кількох днів.
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Після отримання коштів обіцяний товар замовник так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв’язок.
У результаті проведених слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили особу фігуранта та зібрали докази його причетності до злочину.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду для розгляду по суті. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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