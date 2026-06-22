У Києві судитимуть шахрая, що зібрав 30 тис. дол. під приводом продажу безпілотників Сьогодні 11:45 — Кримінал

У Києві завершили досудове розслідування щодо 35-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у шахрайстві на 30 тисяч доларів під приводом продажу безпілотників для потреб українських військових.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними правоохоронців, наприкінці минулого року до поліції звернувся підприємець, який займається волонтерською діяльністю. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати дрони для ЗСУ.

Слідство встановило, що підозрюваний представився надійним постачальником безпілотників та запропонував волонтеру придбати партію квадрокоптерів «Mavic 3T» за ціною, нижчою за ринкову. Переконавши покупця у своїй спроможності виконати замовлення, він отримав 30 тисяч доларів передоплати та пообіцяв доставити дрони протягом кількох днів.

Після отримання коштів обіцяний товар замовник так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв’язок.

У результаті проведених слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили особу фігуранта та зібрали докази його причетності до злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду для розгляду по суті. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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