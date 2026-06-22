Правоохоронці викрили херсонських держслужбовців, які брали 10% відкату з бізнесу Сьогодні 06:14 — Кримінал

Двоє чиновників неодноразово вимагали від підприємця 10% «відкату» від суми кожного укладеного договору.

Керівника квартирно-експлуатаційного відділу однієї з державних установ Херсона та начальника відділу експлуатаційних фондів цієї ж установи підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця, який виконував ремонтні роботи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Схема отримання «відкатів»

Правоохоронці встановили, що двоє чиновників неодноразово вимагали від підприємця, який виконував ремонтно-відновлювальні роботи, 10% «відкату» від суми кожного укладеного договору.

За їхніми вимогами підрядник мав передавати частину отриманих коштів в обмін на безперешкодне укладення договорів, прийняття виконаних робіт, подальше сприяння в отриманні нових договорів та допомогу у перемозі у майбутніх тендерах.

У травні цього року посадовці забезпечили перемогу підприємства у тендері на проведення ремонтних робіт, узгодили умови майбутнього договору та після його укладення на суму 205 тисяч гривень знову висунули вимогу щодо надання їм неправомірної вигоди. Спочатку вони вимагали 10% від вартості договору, а згодом визначили конкретну суму — 20 тисяч гривень.

Посадовців затримали після передачі грошей

Одразу після передачі обумовленої суми коштів правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні двох фактів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групи осіб, поєднане з вимаганням.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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