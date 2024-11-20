У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів — Finance.ua
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У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів

Казна та Політика
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У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів
У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів
У Києві з метою захисту столиці та її жителів систематично проводять безпекові навчання, під час яких відбуваються відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.
«В умовах війни, безпека Києва та захист його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
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За його словами, ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.
«За умовами навчань відбуваються відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», — додав Попко.
Він підкреслив, що такі тренування в Києві й надалі будуть проводитися системно, адже вони потрібні, щоб ще краще підготуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його жителів від потенційних загроз.
За матеріалами:
Укрінформ
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