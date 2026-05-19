У Києві проїздний квиток може стати дорожчим, ніж у Відні та Будапешті, — експерт

У Києві хочуть зробити один з найдорожчих проїзних у Європі, тож у людей не буде стимулу користуватися громадським транспортом.
Про це в ефірі Новини.LIVE сказав співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко.
Говорячи про плани щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, він зауважив, що цифри, які пропонуються, «космічні» і «взяті зі стелі».
«Ми порахували, що це просто хтось у Департаменті економіки КМДА помножив діючі тарифи на 3,75, і все… Жодних, ми так розуміємо, аналітик, спостережень щодо того, як відбувається тарифоутворення в Європі, в європейських столицях, містах, не відбувалося», — сказав Гречко.
Так, каже він, у людей не буде стимулу користуватися громадським транспортом, і вигідніше буде їздити на роботу на автомобілі на бензині.
«Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, — 4875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах», — наголосив Гречко.
Він навів приклад, що у Будапешті, Варшаві та Празі ціна проїзного становить орієнтовно 1100 — 1200 грн.
Нагадаємо, у Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.
Там зазначають, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.
За матеріалами:
УНІАН
