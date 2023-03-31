У Києві повернуть обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах: опубліковано список вулиць — Finance.ua
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У Києві повернуть обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах: опубліковано список вулиць

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У Києві повернуть обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах: опубліковано список вулиць
У Києві повернуть обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах: опубліковано список вулиць
З 1 квітня у Києві збільшать дозволений ліміт швидкості — на деяких дорогах можна буде легально розвивати 80 км/год. Про це повідомляє прес-центр КМДА із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.
«Літня» редакція Правил дорожнього руху діятиме до 1 листопада. Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві вирішили не вводити через воєнний стан, проте тепер у КМДА змінили свою думку.
Вулиці, де дозволено швидкість 80 км/год, відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, «Київавтодору», «Київпастрансу» та Центру організації дорожнього руху. Було відібрано дороги з якісним асфальтом, а також відбійниками та підземними переходами.

Де в Києві можна їхати зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня 2023 року:

  • Придніпровське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової пл. до Придніпровського шосе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від розвороту на вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана від Південного мосту до Харківської пл. (у зворотному напрямку — від Харківської пл. до Дніпровської Набережної);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофору).
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Нагадаємо, оплату штрафів за перевищення швидкості перевели на нові реквізити. Тепер у кожному регіоні України з цією метою передбачено окремий банківський рахунок.
Тепер же штрафи за перевищення швидкості в Україні перераховуватимуться до місцевих бюджетів, тож кожен регіон матиме свій окремий рахунок. Таким чином, гроші залишаться на місцях, та й обслуговування комплексів автофіксації оплачуватимуть із цих коштів.
Також зазначимо, що у додаток «Дія» повернули послугу оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами в автоматичному режимі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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