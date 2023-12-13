У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел — Finance.ua
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У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел

Енергетика
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У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел
У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» провело тренування з розгортання мобільних котелень та перепідключення обладнання теплоджерел на альтернативне живлення.
Як виглядають пересувні котельні підприємство показало у своєму телеграм-каналі.
У разі масованих ракетних атак такі котельні використовуватимуть для обігріву лікарень та інших критично важливих закладів соцсфери.
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За інформацією «Київтеплоенерго», може бути задіяно понад двадцять мобільних котелень.
У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел
Тренування з оперативного розгортання таких котелень провели на базі Київського міського центру радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи. Дві пересувні котельні на автоплатформах доставили та під'єднали до вводу лікарняних тепломереж.
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У випадку надзвичайної ситуації котельні зможуть працювати в автономному режимі та обігрівати лікарні. Теплова потужність мобільної котельні становить 600 кВт (або понад 0,5 Гкал/год). Вона виробляє теплоносій температурою до 80 °C. При цьому температуру можна регулювати залежно від погодних умов. Котельня обладнана генератором.
У Києві показали пересувні котельні, які використовуватимуть у випадку зупинки великих теплоджерел
Головні переваги мобільних котелень — це автономність, автоматизація та енергоефективність. За рахунок розміщення безпосередньо біля будівлі-споживача мінімізуються тепловтрати, натомість підвищується надійність теплопостачання.
Київтеплоенерго також відпрацювало оперативне переключення обладнання до альтернативних джерел живлення — генераторів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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