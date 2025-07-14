У Києві планують ввести електронну систему перепусток під час комендантської години — Finance.ua

У Києві планують ввести електронну систему перепусток під час комендантської години Сьогодні 09:29

У Києві планують ввести електронну систему перепусток під час комендантської години

У Києві розробляють IT-рішення, яке дозволить зробити процес видачі перепусток прозорим та контрольованим.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко сказав в інтерв’ю Укрінформу

«Ми зараз працюємо над IT-рішенням, яке унеможливить зловживання — щоб завжди залишався цифровий слід: хто видав перепустку, хто її погодив, кому видано тощо. До того, як ми почали аналізувати це питання, тисячі перепусток видавалися на різні підприємства і навіть людям, які жодним чином не були пов’язані з критичною чи важливою діяльністю», — зазначив Ткаченко.

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За його словами, зараз фактично не видають перепустки, окрім крайніх випадків, коли звертаються ті, хто справді їх потребує.

«Моя мета — повністю відмовитися від паперових перепусток і перейти на електронні документи. Хочу зробити це якомога швидше, але це великий обсяг роботи: потрібно розробити продукт, а потім поступово замінити старі перепустки на нові», — сказав начальник КМВА.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявляв, що безконтрольна видача перепусток для пересування Києвом під час комендантської години створює серйозні ризики безпеки та може бути пов’язана з корупційними схемами.

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