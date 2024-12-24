Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години — Finance.ua

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Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години

Казна та Політика
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Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години
Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та надання права поліції проводити затримання порушників.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.
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«Кабінетом міністрів зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях (реєстр. (реєстр. № 12 354)», — поінформував Мельничук.
За його словами, законопроєкт передбачає: доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210−2, якою пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.
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Зокрема пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).
Також внесення змін до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.
За матеріалами:
Укрінформ
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