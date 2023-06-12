У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття — Finance.ua
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У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття

Казна та Політика
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У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття
У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття
У столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.
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«Депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста», — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
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Він додав, що місто працює над оснащенням існуючих споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу.
Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі, а далі їх запровадять в усьому місті.
Нагадаємо, в 2022 та 2023 роках Київ вже виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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