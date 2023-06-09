У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права — Finance.ua
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У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права

Кримінал
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У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права
У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права, Фото: СБУ
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.
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Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення закладів вищої освіти України. Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу Darknet.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів».
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За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.
Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.
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Під час обшуків у підпільному цеху було виявлено інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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