У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права — Finance.ua

У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права Сьогодні 05:36 — Кримінал

У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права, Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення закладів вищої освіти України. Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу Darknet.

Фото: СБУ

Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів».

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.

Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.

Читайте також БЕБ викрило підпільне виробництво спирту з щоденним оборотом у 20 тонн

Під час обшуків у підпільному цеху було виявлено інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.

Фото: СБУ

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.