У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права — Finance.ua

У Києві підпільний "ЦНАП" продавав фальшиві паспорти та водійські права
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.
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Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення закладів вищої освіти України. Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу Darknet.
Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів».
За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.
Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.
Під час обшуків у підпільному цеху було виявлено інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.
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