БЕБ викрило підпільне виробництво спирту з щоденним оборотом у 20 тонн — Finance.ua

БЕБ викрило підпільне виробництво спирту з щоденним оборотом у 20 тонн Сьогодні 19:29 — Кримінал

БЕБ викрило підпільне виробництво спирту з щоденним оборотом у 20 тонн, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки на Дніпропетровщині викрило підпільне виробництво спирту, сума збитків щодо несплати податків складає 4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували незаконне виробництво спирту з використанням технологічного обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах. Щодоби незаконно вироблялось 20 тонн спирту. За допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно 1 км, незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища», — сказано в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, до яких залучені співробітники Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби. Детективи БЕБ вилучили 113 тонн незаконно виготовленого спирту та обладнання цілісного майнового комплексу, що включає в себе всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Сума збитків щодо несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно 4 млрд грн.

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