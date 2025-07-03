У Києві на рік обмежать рух транспорту шляхопроводом біля станції метро «Осокорки» — Finance.ua
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У Києві на рік обмежать рух транспорту шляхопроводом біля станції метро «Осокорки»

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У Києві із 3 липня та орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Обмеження руху пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки».
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У комунальному підприємстві нагадують, що цей шляхопровід був введений в експлуатацію у 1990 році, і з того моменту його жодного разу капітально не ремонтували.
Для збереження руху транспорту шляхопроводом роботи триватимуть поетапно.
На першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку Осокорків. Рух в обидва боки відбуватиметься протилежною стороною шляхопроводу.
У Києві на рік обмежать рух транспорту шляхопроводом біля станції метро «Осокорки»
У Київавтодорі звертають увагу, що на час проведення капітального ремонту рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у Києва.
Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.
За матеріалами:
Укрінформ
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