У Києві на рік обмежать рух транспорту шляхопроводом біля станції метро «Осокорки» — Finance.ua

У Києві на рік обмежать рух транспорту шляхопроводом біля станції метро «Осокорки» Сьогодні 07:18

У Києві із 3 липня та орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Обмеження руху пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки».

У комунальному підприємстві нагадують, що цей шляхопровід був введений в експлуатацію у 1990 році, і з того моменту його жодного разу капітально не ремонтували.

Для збереження руху транспорту шляхопроводом роботи триватимуть поетапно.

На першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку Осокорків. Рух в обидва боки відбуватиметься протилежною стороною шляхопроводу.

У Київавтодорі звертають увагу, що на час проведення капітального ремонту рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у Києва.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Укрінформ За матеріалами:

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