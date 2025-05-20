В Україні з’явилася система «єІнспектор» для рейдових перевірок на дорозі — Finance.ua
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В Україні з’явилася система «єІнспектор» для рейдових перевірок на дорозі

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В Україні з’явилася система «єІнспектор» для рейдових перевірок на дорозі
В Україні з’явилася система «єІнспектор» для рейдових перевірок на дорозі
В Україні запустили цифрову систему єІнспектор для фіксації результатів рейдових перевірок транспорту. Механізм розроблено для зменшення корупційних ризиків та забезпечення прозорих правил гри як для українських, так і для іноземних перевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Що таке єІнспектор

Система працює на основі чіткого переліку питань, які інспектори Укртрансбезпеки мають право ставити під час перевірки вантажівок, автобусів або таксі. Перевірка проходить за цифровим сценарієм, а на її основі автоматично формується акт про порушення.

Цифровізація перевірок

Наразі єІнспектор уже застосовується до іноземних перевізників, а відповідне технічне обладнання (планшети) передано до регіонів. Влітку планується масштабування ініціативи на українські вантажівки.
У центрі змін — прозорість, чіткі правила та мінімізація корупційних ризиків. Цей цифровий інструмент забезпечує однакові умови перевірок для всіх, зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Інспектори зобов’язані здійснювати відеофіксацію перевірки за допомогою нагрудних камер. Водночас водії та перевізники мають право вести фото- або відеозйомку перевірок із власних пристроїв.

Чому це важливо

єІнспектор — ще один крок у напрямку цифрової трансформації транспортної галузі. Він має забезпечити чесні правила для всіх учасників ринку, зменшити бюрократію та зловживання, а також сприяти підвищенню безпеки на дорогах.
За матеріалами:
Finance.ua
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