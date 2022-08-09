У Києві митники викрили оборудку із ввезення 86 тонн російського скла під виглядом польського — Finance.ua

У Києві митники викрили оборудку із ввезення 86 тонн російського скла під виглядом польського Вчора 15:33 — Кримінал

У Києві митники викрили оборудку із ввезення 86 тонн російського скла під виглядом польського

Столичні митники запобігли ввезенню 86 тонн російського скла під виглядом польського.

Про це Державна митна служба України повідомляє у Телеграм.

«Чотири партії товару з 86 тоннами листового скла надійшли з Європи на адресу київського підприємства. За наданими митниці документами товар нібито вироблено у Польщі, про що свідчило і маркування на самому товарі», — ідеться у повідомленні.

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Однак під час митного огляду в кожній із цих партій інспектори виявили по кілька упаковок з іншим маркуванням, під яким раніше на адресу цього ж отримувача здійснювалися поставки з росії. Також митники помітили, що на решті ящиків поряд з маркуванням польського виробника наявні ознаки видалення попереднього маркування.

Київські митники звернулися до польської компанії, яка за документами значиться виробником цього скла. У відповідь польський виробник запевнив, що дані товари не виробляв і не відправляв, а свою продукцію маркує в інший спосіб.

За фактом переміщення товарів за неправдивими документами Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України, а скло вилучене до рішення суду.

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Укрінформ За матеріалами:

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