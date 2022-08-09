Суд заарештував права російських підприємств на 23 млн грн — Finance.ua
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Суд заарештував права російських підприємств на 23 млн грн

Кримінал
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Суд заарештував права російських підприємств на 23 млн грн
Суд заарештував права російських підприємств на 23 млн грн
Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств на Харківщині, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Підприємства працювали у сфері ресторанного бізнесу, торгівлі продовольством та пальним. Правоохоронці зазначають, що компанії опосередковано підтримують збройну агресію рф проти України.
Кошти вже передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Досудове розслідування здійснюють за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з рф.
Відповідний злочин карається штрафом до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Також вирок може позбавити права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на 10–15 років із конфіскацією майна.
Раніше суд заарештував корпоративні права 9 російських підприємств на 40 млн грн. Слідство встановило, що представники цих компаній ухилялися від сплати податків до держбюджету України.
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