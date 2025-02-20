У Києві готуються відновити рух громадського транспорту під час тривог — Finance.ua

У Києві готуються відновити рух громадського транспорту під час тривог Сьогодні 06:44

У Києві готуються відновити рух громадського транспорту під час тривог

У Київській міській військовій адміністрації переглядають правила руху громадського транспорту під час оголошення повітряних тривог у столиці. Вже отримані пропозиції від правоохоронців.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, столичні посадовці разом із військовими, правоохоронцями та представниками Держслужби з надзвичайних ситуацій напрацьовують алгоритм дій під час повітряної тривоги — з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці.

Читайте також У КМДА підрахували збитки через зупинку транспорту під час тривог: втрати сягнули мільярдів

«Вже маємо перші офіційні та конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів. Безпековий аспект враховано належним чином — це головне», — йдеться у повідомленні.

Раніше Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Робота громадського транспорту в Києві під час воєнного стану

З 1 серпня 2022 року у Києві почали діяти нові правила роботи міського транспорту в столиці. Під час повітряної тривоги пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Його можна знайти на мапі на офіційному порталі Києва, або у застосунку «Київ Цифровий».

Після відбою тривоги водій має чекати пасажирів протягом 10 хвилин. Люди, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Платити повторно за проїзд не потрібно.

Метро «червоною» та «зеленою» гілками не курсує між берегами Києва, натомість «синя» гілка працює безперервно, оскільки всі станції знаходяться під землею.

Водночас кияни вже кілька разів підписували петиції з пропозицією не зупиняти громадський транспорт під час тривоги. Першу — зареєстрували на сайті Київради 3 серпня 2022 року. Транспортна комісія Київради на засіданні 25 серпня її підтримала. Однак міський голова Віталій Кличко повідомив, що рішення Ради оборони Києва з цього питання залишається чинним до поліпшення ситуації з безпекою в столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.