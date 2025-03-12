У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег — Finance.ua
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У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег

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У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег
У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег
Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
«Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту», — сказано в повідомленні.
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За його словами, також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.
Без обмежень транспорт рухатиметься:
  • Північним мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом ім. Є. О. Патона;
  • Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
  • Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
  • Південним мостом — з лівого на правий берег.
За матеріалами:
Finance.ua
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