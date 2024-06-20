У Києві до 10 серпня обмежать рух Північним мостом — Finance.ua

У Києві до 10 серпня обмежать рух Північним мостом Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

У Києві до 10 серпня обмежать рух Північним мостом

У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як попередили в КК «Київавтодор», з 12:00 21 червня до 00:00 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Зауважимо, Північний міст залишається найаварійнішою ділянкою Києва. Якщо на ньому трапляються ДТП, то такі аварії часом стають початком транспортного колапсу в Києві.

Через ДТП на Північному мості дорожній затор може тягнутися від нього проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівським бульваром аж до Севастопольської площі і далі у центр міста. Довжина такого затору може становити понад 15 км.

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