У Києві 29-річний чоловік з Житомирщини налагодив схему незаконного виїзду призовників за кордон — Finance.ua

У Києві 29-річний чоловік з Житомирщини налагодив схему незаконного виїзду призовників за кордон Сьогодні 17:21 — Кримінал

За оплату у розмірі від 6 000 до 7 000 доларів США порушник підробляв документи та вносив недостовірні дані про осіб призовного віку до електронної системи «Шлях», що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон, пише Рупор Житомира.

Наступні дев’ять років організатор злочинної схеми може провести за ґратами.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Служби безпеки України викрито незаконну діяльність 29-річного уродженця Житомирської області, який налагодив у столиці незаконний механізм для перетину держкордону військовозобов’язаними громадянами.

«Встановлено, що мешканець міста Ірпінь, 1994 року народження, вносив недостовірні дані про осіб призовного віку до електронної системи „Шлях“, що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон. Також він підробляв документи про наявність у призовників трьох і більше маленьких дітей, що теж давало можливість безперешкодного перетину держкордону. Крім того ми задокументували, що за надання незаконних послуг чоловік отримував від „клієнтів“ 6 000-7 000 доларів США, в залежності від виду фейкового документа», — повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць.

Одразу після чергової передачі виготовлених фігурантом підроблених документів та отримання грошової винагороди поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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