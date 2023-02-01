У Києві затримали чоловіка, який за 2 тис. євро продавав доступ до конфіденційної інформації українців — Finance.ua

У Києві затримали чоловіка, який за 2 тис. євро продавав доступ до конфіденційної інформації українців
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у намаганні продати конфіденційну інформацію про громадян України. За свої «послуги» зловмисник просив 2 тисячі євро.
Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
За словами правоохоронців, зловмисник намагався продати «клієнту» вхід до електронної інформаційної системи з забороненою законом інформацією.
«Доступ до бази даних порушник обіцяв надати за умови попередньої оплати в розмірі 2 000 євро. Тож під час оперативної закупки ми затримали місцевого мешканця 1986 року народження в одному із ресторанів міста», — розповіли в поліції.
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