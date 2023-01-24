У Києві накрили ділків, які продавали росіянам українське громадянство за $10 тисяч — Finance.ua

У Києві накрили ділків, які продавали росіянам українське громадянство за $10 тисяч Сьогодні 04:23 — Кримінал

У Києві співробітники СБУ затримали ділків, які «продавали» українські паспорти громадянам рф.

Як повідомили в СБУ, Головне управління внутрішньої безпеки нейтралізувало зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України.

«Ділки представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє „сприяння“ в отриманні українського паспорта. Для цього обіцяли клієнтам використати начебто власні „зв’язки“ у правоохоронних органах. Вартість „послуги“ становила $10 тис.», — йдеться у повідомленні.

Саме за таку суму учасники банди «гарантували» оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території нашої держави. Для «переконливості» зловмисники пред’явили громадянці рф фейкове «службове посвідчення».

Співробітники СБУ затримали ділків під час передачі першої частини грошей за «паспорт».

За даними слідства, фігурантами виявились двоє мешканців столиці, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

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УНІАН За матеріалами:

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