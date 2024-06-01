У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок — Finance.ua

У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок

У квітні цього року продажі iPhone від Apple у Китаї зросли на 52% на тлі шквалу знижок від роздрібних партнерів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Останні дані Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій свідчать про стрімке зростання поставок смартфонів у країні, з яких приблизно 3,5 мільйона одиниць припадає на іноземні бренди, згідно з підрахунками Bloomberg.

«Переважна більшість цих пристроїв припадає на iPhone, і це відновлення відбулося після того, як у березні було зафіксовано зростання після різкого падіння в перші два місяці року», — пише агентство.

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Apple та її китайські реселери знижують ціни з початку 2024 року. Компанія Apple зіткнулася з двозначним падінням продажів свого останнього покоління телефонів, оскільки вона втратила преміальну частку ринку на користь Huawei Technologies Co.

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