У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок — Finance.ua
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У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок

Фондовий ринок
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У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок
У Китаї зросли продажі iPhone на тлі знижок
У квітні цього року продажі iPhone від Apple у Китаї зросли на 52% на тлі шквалу знижок від роздрібних партнерів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Останні дані Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій свідчать про стрімке зростання поставок смартфонів у країні, з яких приблизно 3,5 мільйона одиниць припадає на іноземні бренди, згідно з підрахунками Bloomberg.
«Переважна більшість цих пристроїв припадає на iPhone, і це відновлення відбулося після того, як у березні було зафіксовано зростання після різкого падіння в перші два місяці року», — пише агентство.
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Apple та її китайські реселери знижують ціни з початку 2024 року. Компанія Apple зіткнулася з двозначним падінням продажів свого останнього покоління телефонів, оскільки вона втратила преміальну частку ринку на користь Huawei Technologies Co.
За матеріалами:
Економічна Правда
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