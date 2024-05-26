На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори — Finance.ua

На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори 26.05.2024, 01:16 — Технології&Авто

На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори, Фото: Apple

Аналітик Мінг-Чі Куо поділився своїми очікуваннями щодо колірних варіантів лінійки Apple iPhone 16. Він стверджує, що два нових кольори повинні замінити два з існуючих відтінків.

Про це пише itc.ua.

Куо написав в X (раніше Twitter), що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні в чорному, білому або сріблястому, сірому або «натуральному титані» і рожевому кольорах.

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Фактично це означає, що опцію «синій титан», доступну для iPhone 15 Pro, буде скасовано та замінено новим рожевим кольором.

Це відображає попередні чутки, що виникли в Китаї, згідно з якими існуючий колір Blue Titanium буде виключено з лінійки iPhone 16 Pro на користь нового «рожевого» титанового кольору.

Водночас iPhone 16 та iPhone 16 Plus, очевидно, будуть пропонуватися в чорному, зеленому, рожевому, синьому та білому кольорах.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus доступні в чорному, зеленому, рожевому, синьому та жовтому кольорах. Це означає, що білий замінить жовтий, а інші кольори залишаться незмінними.

Куо зазначив, що Apple може перейменувати деякі існуючі кольори, як, наприклад, коли вона змінила «білий» iPhone 12 на «зоряне світло» iPhone 13. Разом з тим, якщо назви кольорів не змінено, фактичний тон і зовнішній вигляд можуть виглядати інакше.

Очікується, що модельний ряд iPhone 16 буде анонсований восени.

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