На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори — Finance.ua
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На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори

Технології&Авто
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На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори
На заміну нинішнім білому та «синьому титану» в лінійці iPhone 16 зʼявляться 2 нові кольори, Фото: Apple
Аналітик Мінг-Чі Куо поділився своїми очікуваннями щодо колірних варіантів лінійки Apple iPhone 16. Він стверджує, що два нових кольори повинні замінити два з існуючих відтінків.
Про це пише itc.ua.
Куо написав в X (раніше Twitter), що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні в чорному, білому або сріблястому, сірому або «натуральному титані» і рожевому кольорах.
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Фактично це означає, що опцію «синій титан», доступну для iPhone 15 Pro, буде скасовано та замінено новим рожевим кольором.
Це відображає попередні чутки, що виникли в Китаї, згідно з якими існуючий колір Blue Titanium буде виключено з лінійки iPhone 16 Pro на користь нового «рожевого» титанового кольору.
Водночас iPhone 16 та iPhone 16 Plus, очевидно, будуть пропонуватися в чорному, зеленому, рожевому, синьому та білому кольорах.
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iPhone 15 й iPhone 15 Plus доступні в чорному, зеленому, рожевому, синьому та жовтому кольорах. Це означає, що білий замінить жовтий, а інші кольори залишаться незмінними.
Куо зазначив, що Apple може перейменувати деякі існуючі кольори, як, наприклад, коли вона змінила «білий» iPhone 12 на «зоряне світло» iPhone 13. Разом з тим, якщо назви кольорів не змінено, фактичний тон і зовнішній вигляд можуть виглядати інакше.
Очікується, що модельний ряд iPhone 16 буде анонсований восени.
За матеріалами:
ITC.ua
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