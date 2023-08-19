У Китаї відкривається дорога, яка зможе заряджати електрокари на ходу — Finance.ua

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У Китаї відкривається дорога, яка зможе заряджати електрокари на ходу

Технології&Авто
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У Китаї відкривається дорога, яка зможе заряджати електрокари на ходу
У Китаї відкривається дорога, яка зможе заряджати електрокари на ходу
У Китаї з’являється дорога майбутнього, яка виходить за рамки своєї традиційної ролі як простого шляху для автомобілів. На додаток до полегшення пересування, ця магістраль здатна генерувати електроенергію.
Сегмент цієї новаторської дороги був побудований в Цзінані, провінція Шаньдун. За попередніми оцінками, нова дорожня система щорічно вироблятиме електроенергію на суму близько 15 доларів США з квадратного метра. Такого результату вдалося досягти завдяки вбудовуванню фотоелектричних панелей безпосередньо в дорожнє покриття.
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Ділянка дороги довжиною 1,12 кілометра, вкрита панелями, займає площу 5,870 квадратних метрів. Китайські інженери очікують, що цей сегмент досягне пікової потужності у 812 кВм. Інтеграція батарей охоплює одну смугу дороги, а також прилегле узбіччя. Після введення в експлуатацію цей комплекс буде інтегрований в міську електромережу.
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Чжан Хунчао, головний інженер проекту і професор Університету Тунцзи, передбачає, що такі дорожні системи принесуть значні прибутки в майбутньому. Він вважає, що цей технологічний стрибок може породити прибуткові послуги, такі як бездротова зарядка для електромобілів, таким чином диверсифікуючи потоки доходів.
Професор Чжан також розповів, що китайська влада уклала угоду з компанією Qualcomm про придбання їхніх технологій бездротової зарядки для електромобілів. Комплексний проект розрахований на розробку протягом 2−3 років.
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Проектувальники запевняють, що довговічність панелей не поступатиметься традиційному асфальту. Обрані будівельні матеріали забезпечують здатність дороги витримувати навантаження від різних типів транспортних засобів. Очікуваний термін служби цього інноваційного дорожнього покриття становить щонайменше два десятиліття.

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За матеріалами:
Avtosota
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