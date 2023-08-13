Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі — Finance.ua
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Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі

Технології&Авто
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Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі
Глобальні продажі електромобілів встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі
За червень у всьому світі зареєстрували 1 260 470 нових електромобілів і Plug-in гібридів. Це новий рекорд з продажів у 2023 році.
Про це розповіли на сайті InsideEVs.
Глобальні продажі електромобілів та Plug-in гібридів у червні майже сягнули нового рекорду, відставши від попереднього кращого результату у 2022 році лише на кілька тисяч авто. Майже кожен п’ятий новий зареєстрований автомобіль був на електротязі.
Загалом за 2023 рік у всьому світі зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів і Plug-in гібридів. Вони склали майже 15% від загального обсягу продажів автомобілів.

Топ 10 найпопулярніших електромобілів і Plug-in гібридів за червень:

  1. Tesla Model Y — 132 593 авто.
  2. Tesla Model 3 — 68 850 авто.
  3. BYD Song Plus — 42 810 авто.
  4. BYD Qin Plus — 42 093 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 36 546 авто.
  6. BYD Dolphin — 26 627 авто.
  7. BYD Han — 23 306 авто.
  8. GAC Aion S — 22 488 авто.
  9. GAC Aion Y — 20 587 авто.
  10. Wuling Bingo — 19 740 авто.

Топ 10 найпопулярніших брендів електромобілів і Plug-in гібридів за червень:

  • BYD — 240 563 авто.
  • Tesla — 211 414 авто.
  • BMW — 45 380 авто.
  • Volkswagen — 45 144 авто.
  • GAC Aion — 45 028 авто.
  • SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.
  • Mercedes-Benz — 33 100 авто.
  • Li Auto — 32 575 авто.
  • Changan — 29 621 авто.
  • SAIC — 26 581 авто.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Фокус
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