У Китаї створили найтонший смартфон у світі (фото) — Finance.ua

У Китаї створили найтонший смартфон у світі (фото) 09.03.2025, 00:18 — Технології&Авто

У Китаї створили найтонший смартфон у світі (фото)

Здається, ультратонкі смартфони стануть трендом у 2025 році. Samsung уже анонсувала Galaxy S25 Edge, а Apple, як очікується, покаже iPhone 17 Air наприкінці цього року. Але, схоже, що менш відомий бренд має намір випередити їх обох.

Про це пише PhoneArena.

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Китайська Tecno опублікувала тизер смартфона Spark Slim, який виробник гордо називає «найтоншим у світі». При товщині всього 5,75 міліметра він пропонує масивну батарею 5200 мАг і дві 50-Мп камери.

Tecno показала задню частину смартфона, і блок камер нагадує той, що ми бачили у витоках щодо iPhone 17 Air.

Пристрій оснастять вигнутим AMOLED-екраном діагоналлю 6,78 дюйма з вигнутими краями, роздільною здатністю 1224p (1,5K), частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Корпус гаджета виготовлено з повністю переробленого алюмінію

Але є однин момент: у компанії називають Spark Slim «концептуальним пристроєм», тому є реальний шанс, що цей смартфон ніколи не потрапить на полиці магазинів як комерційний продукт.

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УНІАН За матеріалами:

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