Європейські мобільні гіганти створять ШІ-смартфон без додатків — Finance.ua

Європейські мобільні гіганти створять ШІ-смартфон без додатків Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

На виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні компанія Deutsche Telekom анонсувала створення ШІ-смартфона в партнерстві з Perplexity AI. Новинка обіцяє змінити підхід до використання мобільних пристроїв, повністю відмовившись від класичних додатків.

Смартфон працюватиме на фірмовій платформі Magenta AI та оснащений інтегрованим цифровим помічником Perplexity Assistant. Серед ШІ-інструментів заявлені Google Cloud AI — для миттєвого аналізу об’єктів через камеру, ElevenLabs — для створення синтетичних голосів, а також Picsart — для персоналізації аватарів і редагування фото.

Відмінною рисою гаджета стане відсутність звичного набору додатків. Замість цього всі дії, включно з бронюванням квитків, викликом таксі та покупками, будуть виконуватися голосом через Perplexity Assistant. Член правління Deutsche Telekom Клаудія Немат підкреслила, що пристрій спрощує взаємодію з технологіями, роблячи звичні завдання максимально автоматизованими.

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Хоча технічні характеристики пристрою поки що не розкрито, представлений на MWC концепт візуально нагадує бюджетний Android-смартфон з широкими рамками і мінімалістичним дизайном. Втім, акцент зроблено не на апаратній частині, а на інтеграції ШІ-функцій і безшовній роботі з Magenta AI.

Вихід ШІ-смартфона заплановано на другу половину 2025 року. При цьому скористатися Magenta AI можна вже зараз через додаток MeinMagenta, не чекаючи релізу пристрою. На тлі конкуренції з Apple і Samsung, які також роблять ставку на штучний інтелект, Deutsche Telekom явно прагне зайняти свою нішу з пристроєм нового покоління.

Cryptonews За матеріалами:

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