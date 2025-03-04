HMD випустила унікальні навушники з функцією зарядки смартфона — Finance.ua
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HMD випустила унікальні навушники з функцією зарядки смартфона

Технології&Авто
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HMD випустила унікальні навушники з функцією зарядки смартфона
HMD випустила унікальні навушники з функцією зарядки смартфона
Смартфони та бездротові навушники зазвичай взаємодіють під час передавання звуку, проте компанія HMD знайшла ще одну спільну функцію для цих пристроїв. Вона представила Amped Buds — навушники, футляр яких може працювати як зовнішній бездротовий акумулятор для підзарядки смартфона.
Для реалізації цієї ідеї HMD збільшила корпус футляра, оснастивши його батареєю на 1600 мА·год із підтримкою стандарту Qi. Такий аксесуар можна закріпити на смартфонах із Qi2 та MagSafe або тих, що мають сумісні чохли. Заряджання самого футляра здійснюється через порт USB-C, а його місткості вистачає на десять повних зарядок навушників або 95 годин безперервного прослуховування музики.
HMD випустила унікальні навушники з функцією зарядки смартфона
Конструкція передбачає фіксацію навушників у футлярі за допомогою пружних кріплень, а сам кейс має товщину 14 мм і відповідає стандарту захисту IPX4 від пилу. Навушники також захищені від бризок за стандартом IP54.
Пристрій буде доступний у трьох кольорах — бузковому, блакитному та чорному. Вихід на ринок заплановано на квітень, а рекомендована ціна становитиме 200 євро. Крім того, навушники підтримують активне шумоподавлення.
Цей аксесуар має практичне застосування: користувачі бездротових навушників зазвичай носять із собою футляр, а в даному випадку він ще й виконує функцію додаткового джерела живлення для смартфона. Звісно, корпус футляра не надто компактний і витончений, але це виправдано підвищеною автономністю.
За матеріалами:
iTechua
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