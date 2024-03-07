У Київській області відбудували зруйнований окупантами міст через річку Жерева: гроші виділила Велика Британія — Finance.ua
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У Київській області відбудували зруйнований окупантами міст через річку Жерева: гроші виділила Велика Британія

Казна та Політика
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У Київській області відбудували зруйнований окупантами міст через річку Жерева: гроші виділила Велика Британія
У Київській області відбудували зруйнований окупантами міст через річку Жерева: гроші виділила Велика Британія
На Київщині відбудували міст, який зʼєднує села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади — він був підірваний російськими загарбниками після відходу з області у березні 2022 року.
Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Зазначається, що це один із шести мостів, які будуть відновлені за кошти Експортно-кредитної агенції уряду Великої Британії (UKEF). Це перший в Україні проект з таким видом фінансування будівельних робіт.
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«У подальшому плануємо розширити цей фінансовий інструмент також і на інші обʼєкти та сфери відновлення», — розповів Найєм.
Відновлений міст через річку Жерева розташований на автомобільній дорозі територіального значення та зʼєднує села Жеревпілля та Розважів. На початку повномасштабного вторгнення села Іванківської громади опинилися під окупацією. Після відходу з Київщини у березні 2022 року окупанти зруйнували міст — загнали на нього автомобіль «Урал», завантажений боєприпасами, і підірвали.
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Наслідки акту агресії виявилися жахливими — міст виявився вщент розбитий. Окрім цього, під час робіт з відбудови мосту неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети.
Найєм зазначив, що відновлений міст значно спрощує сполучення для місцевих жителів, а також забезпечує стабільну роботу транспортної мережі Київщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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