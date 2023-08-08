У Яремче продають міст через річку Прут — Finance.ua

У Яремче продають міст через річку Прут Сьогодні 04:50 — Казна та Політика

У Яремче продають міст через річку Прут, Фото: setam.net.ua

На торги виставили пішохідний міст загальною площею 54,4 кв. м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Дачна, 6.

Про це свідчать дані на сайті ДП «СЕТАМ».

Право власності: згідно з договором купівлі-продажу, 708, 27.03.2007, Кучак Н. В. приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу.

Стартова ціна — 677 144,00 грн.

Це не перший міст, який приватизували та продають у Яремче. У 2004 році стало відомо, що відомий міст над водоспадом Пробій було приватизовано та продано. Договір купівлі-продажу мосту через водоспад був укладений у липні 2003 року. А з’ясувалося це лише тоді, коли покупець звернувся до Яремчанської міськради за дозволом на реконструкцію мосту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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